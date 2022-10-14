Томичей просят помочь в создании туркода города

14 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Томичей просят помочь в создании туристского кода города. Для этого Администрация Томска совместно с Центром развития городской среды запустила специальный опрос, сообщает пресс-служба мэрии.

«Туркод — это отдельное пространство города с интересными для туристов местами, которые объединены системой навигации, вывесками, архитектурной подсветкой, пешеходными зонами, велодорожками и прочими элементами туристической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Предполагается, что туристский код поможет сделать городское пространство наиболее интересным и удобным для гостей Томска. Он также призван удовлетворить все их запросы — от того, где поселиться и поесть, до того, что посмотреть и как пройти к основным достопримечательностям.

Всем желающим предстоит ответить на вопросы о любимых местах в городе, о том, каких объектов туристской инфраструктуры не хватает Томску и другие. Пройти опрос можно до 14 ноября по ссылке. Полученные данные будут использованы для участия Томска в федеральном конкурсе от Ростуризма.

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