В Томске состоится премьера спектакля по повести Наринэ Абгарян

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2022 // Фото: tomskdrama.ru

В Томске 22 октября состоится премьера моноспектакля по произведению известной писательницы Наринэ Абгарян «Понаехавшая». Постановку представит Томской областной драматический театр, сообщается на сайте учреждения.

«Это — трагикомическая история одной гордой и юной девушки из маленькой горной республики, приехавшей в шальные девяностые покорять Москву. Ей было трудно, голодно, но очень интересно и весело», — говорится к аннотации к спектаклю.

Главную роль в постановке исполняет томская актриса Ольга Шайдурова. Она предстанет в образе «понаехавшей» и покажет видение тогдашней Москвы самой Наринэ — «шумной, безумной и прекрасной, с необычными, немножко странными людьми, которые в самую тяжелую минуту готовы протянуть руку помощи».



Режиссером спектакля выступила Марина Шелевер, профессор Новосибирского государственного театрального института.

Премьера состоится 22 октября в 18.00 по адресу: пл. Ленина, 4. Стоимость билетов: 600 рублей, купить их можно по ссылке. На премьерную дату места уже закончились, но доступны на следующий показ 9 ноября.

Наринэ Абгарян — известная русскоязычная писательница. В 90-х эмигрировала из Армении в Москву. Здесь работала бухгалтером, продавцом и на других должностях. Прославилась благодаря блогу в «Живом Журнале». Ее автобиографическая повесть «Манюня» вышла в издательстве «Астрель-СПб» и принесла автору известность. Наринэ Абгарян обладатель Российской национальной литературной премии «Рукопись года», лауреат премии «Ясная Поляна», номинант «Большой книги».

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