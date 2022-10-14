18+
18+

«МегаФон» улучшили мобильную связь в Томске

МегаФон, Томские новости, базовые станции улучшение сети связь мегафон оператор «МегаФон» улучшили мобильную связь в Томске

«МегаФон» провел модернизацию базовых станций и запустил дополнительный «дальнобойный» 4G-слой для расширения покрытия сети.

На действующих объектах связи «МегаФон» LTE-900. В условиях высокой плотности населения и застройки зона действия 4G в городской черте значительно расширилась. На частоте 900 МГц радиосигнал лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние. Радиус охвата может составлять до 35 км, что в 4 раза больше, чем, например, в диапазоне 1800 МГц.

Работы проводились в Ленинском, Октябрьском, Советском, Кировском районах. Качество сети улучшилось в жилых кварталах, историческом центре Томска, медицинских и образовательных учреждениях, спортивных и торгово-развлекательных комплексах, на автомобильных сервисах, вблизи промышленных и складских объектов, а также аэропорта Богашево. Связь стала доступнее в подвальных помещениях и на цокольных этажах, где часто располагаются арт-пространства и кафе, популярные у томских студентов.

В сообщении также уточняется, что с начала 2022 года трафик передачи данных в Томске увеличился на 15%, а количество цифровых звонков за это время выросло в 1,5 раза.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю

26 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на концерт «Окно в живую традицию»

14 сентября 2022
Томские новости

В Томске часть средств на новогодние праздники направят на помощь мобилизованным

10 октября 2022
Томские новости

Завтра в Томске временно перекроют движение по ул. Р. Люксембург

7 октября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на читку пьесы, посвященной детству и лету

5 октября 2022
Томские новости

Томский ТЮЗ откроет новый театральный сезон «Скверным анекдотом»

14 октября 2022
Томские новости

Томичи все чаще выбирают безопасные расчеты при покупке жилья

15 сентября 2022
Томские новости

В Томске почтили память известного ученого Григория Потанина

3 октября 2022
Томские новости

В конце сентября в Томске начнется консервация фонтанов

16 сентября 2022