«МегаФон» улучшили мобильную связь в Томске

14 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

«МегаФон» провел модернизацию базовых станций и запустил дополнительный «дальнобойный» 4G-слой для расширения покрытия сети.

На действующих объектах связи «МегаФон» LTE-900. В условиях высокой плотности населения и застройки зона действия 4G в городской черте значительно расширилась. На частоте 900 МГц радиосигнал лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние. Радиус охвата может составлять до 35 км, что в 4 раза больше, чем, например, в диапазоне 1800 МГц.

Работы проводились в Ленинском, Октябрьском, Советском, Кировском районах. Качество сети улучшилось в жилых кварталах, историческом центре Томска, медицинских и образовательных учреждениях, спортивных и торгово-развлекательных комплексах, на автомобильных сервисах, вблизи промышленных и складских объектов, а также аэропорта Богашево. Связь стала доступнее в подвальных помещениях и на цокольных этажах, где часто располагаются арт-пространства и кафе, популярные у томских студентов.

В сообщении также уточняется, что с начала 2022 года трафик передачи данных в Томске увеличился на 15%, а количество цифровых звонков за это время выросло в 1,5 раза.

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