В Томске открыт прием заявок на участие в «Медвежьем фестивале»

12 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В Томске стартовал прием заявок на участие в VII межрегиональном Медвежьем фестивале. Мероприятие пройдет с 16 декабря по 16 января в Первом музее славянской мифологии, сообщают организаторы.

Темой фестиваля этого года станет «Мишка моего детства». К участию приглашаются художники, мастера, художественные коллективы, студии, кружки, предприятия народных художественных промыслов и ремёсел, творческие лаборатории, преподаватели и обучающиеся вузов и техникумов. Приглашаются и дети от 5 лет.

На фестиваль принимаются работы, созданные за последний год и выполненные в различных видах, техниках и из разных материалов.

Заявки на участие необходимо прислать до 1 декабря на почту info@slav-museum.ru, а сами работы — до 10 декабря. В теме письма указать «Заявка на медвежий фестиваль», её текст можно скачать по ссылке. В конце фестиваля среди участников будет проведен конкурс и выбран лучший мишка.

Кроме того, в этом году помимо фестивальной выставки будет работать вторая площадка с произведениями современных профессиональных художников.

Межрегиональный Медвежий фестиваль проводится в Первом музее славянской мифологии с 2015 года. В его основе — конкурс медведей ручной работы, но сам фестиваль намного шире. В его рамках проходят лекции, мастер-классы, концерты и многое другое.

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