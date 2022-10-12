Известные томские актеры представили две пьесы Марии Симоновой на читке в гастробаре

12 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В воскресенье, 10 октября, в гастробаре The Burgerlab прошла читка пьес театрального критика, руководителя литературно-драматургической части Томского театра юного зрителя и постоянного автора «Томского Обзора» Марии Симоновой. Тексты представили известные актеры томских театров.

— Сейчас время не располагает к праздникам и радости, но впадать в уныние тоже не выход. У меня была стипендия Союза театральных деятелей на организацию читок. Мне хотелось сделать какое-то светлое событие. Мои пьесы были написаны еще в прошлом году, поэтому они в целом звучат весьма оптимистично и с надеждой, поэтому они подходили для такой цели, — рассказала «Томскому Обзору» Мария Симонова.

В читке принимали участие актеры Евгений Казаков, Екатерина Мельдер, Юрий Орлов, Наталья Гитлиц, Данила Дейкун и Христина Данилова. Они представили два произведения автора: «Лету-1991» — очень короткую монопьесу о лете, детстве и времени перемен, а также «Ученицу» — историю о любви и возможности счастья вопреки эпохам и обстоятельствам.

— Мне сложно оценивать, как все прошло, поскольку я была одновременно и автором текстов, и организатором, и у меня очень субъективные впечатления. Думаю, в целом все получилось. Мне нравится атмосферное пространство гастробара The Burgerlab. Спасибо им за гостеприимство! Я очень благодарна артистам за их отношение к текстам, за вовлеченность в проект, по-моему, это чувствовалось. Мне приятно, что на читку пришли и родные, и друзья, и совсем незнакомые люди, которых привлекло это событие, — поделилась Мария.

Следующую читку автор планирует устроить в ноябре. Мария представит томичам свою пьесу «Через семь ступенек». Прошлой осенью произведение попало в тройку лучших на Международном драматургическом конкурсе «Исходное событие XXI век».

Актеры Данила Дейкун и Христина Данилова Фото: Серафима Кузина

Актеры Христина Данилова, Наталья Гитлиц Екатерина Мельдер и Юрий Орлов Фото: Серафима Кузина

Автор пьес и организатор читки Мария Симонова Фото: Серафима Кузина

Актер Евгений Казаков Фото: Серафима Кузина

Актер Юрий Орлов Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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