18+
18+

Известные томские актеры представили две пьесы Марии Симоновой на читке в гастробаре

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, тюз томск новости интересное читка театр куда сходить афиша Известные томские актеры представили две пьесы Марии Симоновой на читке в гастробаре

В воскресенье, 10 октября, в гастробаре The Burgerlab прошла читка пьес театрального критика, руководителя литературно-драматургической части Томского театра юного зрителя и постоянного автора «Томского Обзора» Марии Симоновой. Тексты представили известные актеры томских театров.

— Сейчас время не располагает к праздникам и радости, но впадать в уныние тоже не выход. У меня была стипендия Союза театральных деятелей на организацию читок. Мне хотелось сделать какое-то светлое событие. Мои пьесы были написаны еще в прошлом году, поэтому они в целом звучат весьма оптимистично и с надеждой, поэтому они подходили для такой цели, — рассказала «Томскому Обзору» Мария Симонова.

В читке принимали участие актеры Евгений Казаков, Екатерина Мельдер, Юрий Орлов, Наталья Гитлиц, Данила Дейкун и Христина Данилова. Они представили два произведения автора: «Лету-1991» — очень короткую монопьесу о лете, детстве и времени перемен, а также «Ученицу» — историю о любви и возможности счастья вопреки эпохам и обстоятельствам.

— Мне сложно оценивать, как все прошло, поскольку я была одновременно и автором текстов, и организатором, и у меня очень субъективные впечатления. Думаю, в целом все получилось. Мне нравится атмосферное пространство гастробара The Burgerlab. Спасибо им за гостеприимство! Я очень благодарна артистам за их отношение к текстам, за вовлеченность в проект, по-моему, это чувствовалось. Мне приятно, что на читку пришли и родные, и друзья, и совсем незнакомые люди, которых привлекло это событие, — поделилась Мария.

Следующую читку автор планирует устроить в ноябре. Мария представит томичам свою пьесу «Через семь ступенек». Прошлой осенью произведение попало в тройку лучших на Международном драматургическом конкурсе «Исходное событие XXI век».

Актеры Данила Дейкун и Христина Данилова
Фото: Серафима Кузина

Актеры Христина Данилова, Наталья Гитлиц Екатерина Мельдер и Юрий Орлов
Фото: Серафима Кузина

Автор пьес и организатор читки Мария Симонова
Фото: Серафима Кузина

Актер Евгений Казаков
Фото: Серафима Кузина

Актер Юрий Орлов
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске часть средств на новогодние праздники направят на помощь мобилизованным

10 октября 2022
Томские новости

Полного перекрытия движения по Коммунальному мосту Томска не предвидится до конца года

12 октября 2022
Томские новости

В Томске подвели итоги досрочных выборов губернатора

15 сентября 2022
Томские новости

В Томске открывается выставка скульптора Леонида Майорова

14 сентября 2022
Томские новости

«Ростелеком» подключил к оптике село Зырянское Томской области

29 сентября 2022
Томские новости

Более 380 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

28 сентября 2022
Томские новости

Депутаты из муниципальных дум собрались в Томске, чтобы начать работу над технологическим развитием региона

30 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают узнать спортивную историю города по арт-заплаткам

12 сентября 2022
Томские новости

В случае ЧС в Томске будут бить в набат шесть храмов

16 сентября 2022