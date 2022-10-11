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В Томске открылась выставка «В мире Жуковского»

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В минувшее воскресенье, 10 октября, в Научной библиотеке Томского государственного университета открылась выставка «В мире Жуковского». Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения профессора Фаины Кануновой, основателя томской филологической школы.

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли книги из личной библиотеки В.А. Жуковского, ставшей предметом для масштабного научного изучения личности и творчества поэта. Посетители смогут ознакомиться с многочисленными пометками автора, его комментариями, а также записями на полях и форзацах, ставшими ценными источниками для специалистов.

«Научная школа, созданная Ф. Кануновой на кафедре русской и зарубежной литературы, с 1974 года проводила работу по систематизации и научному исследованию этого уникального собрания. Результатом стала трехтомная монография „Библиотека В.А. Жуковского в Томске“ (1978–1988), а также подготовка и выпуск целого ряда научных исследований», — говорится в сообщении.

В экспозицию также вошли и рабочие материалы В.В. Лобанова, который первым составил описание библиотеки поэта, и рукописи и черновики Ф.З. Кануновой и ее коллег.

Дополняют выставку визуальные материалы, относящиеся к эпохе В.А. Жуковского: виды российских и зарубежных городов, портреты современников. На выставке также представлено полное собрание сочинений и писем В.А Жуковского в 20-ти томах. Его подготовкой занимаются ученые томской филологической школы.

Посетить экспозицию можно с с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Предварительная запись на экскурсию по телефону: 78-51-09.

В Научке отмечают, что библиотека русского поэта и переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), купленная сибирским купцом и меценатом А.М. Сибиряковым, была подарена Томскому университету в 1880 г.

Фото: Серафима Кузина

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