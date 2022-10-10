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В Томске часть средств на новогодние праздники направят на помощь мобилизованным

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Часть средств, предусмотренных на новогодние праздники в Томске, будет направлена на помощь мобилизованным и их семьям, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет в том числе и о деньгах, которые планировалось потратить на фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний.

«Мы не можем лишить юных горожан праздника, поэтому будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы не уместно. Средства сейчас необходимо направить на помощь тем томичам, кто идет защищать Родину, и их семьям», — подчеркнул и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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