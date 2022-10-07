В Томске до понедельника ограничат движение по ул. Шевченко

7 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Завтра утром, 8 октября, в Томске временно ограничат движение по ул. Шевченко на участке от ул. Енисейской до ул. Елизаровых, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по восстановлению теплоснабжения на участке тепломагистрали ТМ-4. Предполагается, что перекрытие продлится с 8.00 субботы, 8 октября, до 6.00 понедельника, 10 октября. В это время движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Администрация обращается к томичам с просьбой информацию об ограничении и заранее выбирать маршруты для движения.

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