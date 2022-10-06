Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
6 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 324 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 409 человек. 33 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 152466 случаев заболевания коронавирусом. 148916 заболевших выздоровели. 905 скончались.
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