18+
18+

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 324 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 409 человек. 33 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 152466 случаев заболевания коронавирусом. 148916 заболевших выздоровели. 905 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открывается выставка скульптора Леонида Майорова

14 сентября 2022
Томские новости

Томичи все чаще выбирают безопасные расчеты при покупке жилья

15 сентября 2022
Томские новости

В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю

26 сентября 2022
Томские новости

Почти 390 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

11 сентября 2022
Томские новости

В Томской области стабилизировалась ситуация с заболеваемости COVID-19 — обладминистрация

28 сентября 2022
Томские новости

Возраст не помеха: томские пенсионеры осваивают компьютер с «Азбукой интернета» от «Ростелекома»

6 октября 2022
Томские новости

Четыре томских ресторана попали в шорт-лист премии WHERETOEAT 2022

23 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о грамотном подходе к сортировке отходов

26 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают собраться вместе, почитать стихи и спеть

27 сентября 2022