Томские школьники сыграли в спектакле о польском писателе и враче

6 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 16 октября покажут спектакль «Здравствуйте, доктор», посвященный памяти известного польского писателя, педагога и врача Януша Корчака. Постановка пройдет в доме культуры «Маяк».

Как сообщают организаторы, все роли в спектакле играют дети от 7 до 17 лет — воспитанники детского театра-студии «Так надо!» томского лицея №7.



«Януш Корчак погиб в августе 1942 года вместе со своими воспитанниками из школы-интерната „Дом Сирот“ в концентрационном лагере смерти „Треблинка“. Его имя ассоциируется в человеческом сознании с самопожертвованием, героизмом, мученичеством и огромной любовью к детям. Отказавшись от собственной семьи, этот выдающийся польский педагог, автор многочисленных книг о детях и для детей, стал отцом сотен сирот», — говорится в сообщении.

Автором пьесы «Здравствуйте, доктор» и режиссером спектакля выступил Всеволод Абдулин. Впервые постановка была показана в августе этого года.



«До конца своих дней Старый доктор оставался верен тем простым жизненным истинам, которые излагал в своих литературных произведениях. И принял смерть, отвергнув предложения о спасении, вместе со своими маленькими воспитанниками в газовой камере нацистского концентрационного лагеря», — рассказывают организаторы.



Спектакль, продолжительностью 1,5 часа, начнется в 11.30 по адресу: Иркутский тр., 86/1. Стоимость билетов: 150 рублей.

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