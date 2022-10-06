Трое доставлены в больницу после тройного ДТП на подъезде к Томску

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня утром, 6 октября, в на 6 километре объездной дороги Томска столкнулись Kia Ceed, Acura MDX и SsangYong Korando, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.50. В результате ДТП водитель Kia и два пассажира Acura для осмотра доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-52-54.

Фото: vk.com/public_tomsk_police

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