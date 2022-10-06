Многопрофильная областная детская больница в Томске будет яркой

В Томске подвели итоги голосования за цветовое решение фасада здания многопрофильной областной детской больницы.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, жителям региона предлагали выбрать из двух вариантов. Первый предполагал, что больница будет ярко раскрашена, второй — что она будет оформлена в едином архитектурном стиле с ОКБ и хирургическим корпусом онкодиспансера.

В итоге более 77% проголосовавших отдали свой голос за вариант «Яркое цветовое решение».

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