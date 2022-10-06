18+
18+

Многопрофильная областная детская больница в Томске будет яркой

Конкурсы и акции, Социальная сфера, Томские новости, больница детская больница цветовое решение выборы Многопрофильная областная детская больница в Томске будет яркой

В Томске подвели итоги голосования за цветовое решение фасада здания многопрофильной областной детской больницы.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, жителям региона предлагали выбрать из двух вариантов. Первый предполагал, что больница будет ярко раскрашена, второй — что она будет оформлена в едином архитектурном стиле с ОКБ и хирургическим корпусом онкодиспансера.

В итоге более 77% проголосовавших отдали свой голос за вариант «Яркое цветовое решение».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Межуниверситетский кампус планируют построить на Сенной курье или в районе Шегарского тракта

13 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают посмотреть на «Тонкий мир»

4 октября 2022
Томские новости

В Томске открывается выставка об утраченном женском Иоанно-Предтеченском монастыре

16 сентября 2022
Томские новости

Пожилой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Томске

27 сентября 2022
Томские новости

В День томича в центре Томска изменится схема движения

9 сентября 2022
Томские новости

Томская каратистка взяла «золото» чемпионата России

13 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать песни бардов под симфонический оркестр

9 сентября 2022
Томские новости

Более 100 спортсменов боролись за победу в чемпионате Томской области по бодибилдингу

4 октября 2022
Томские новости

Автор «Погрома» Сергей Мальцев выступил перед томичами с лекцией

12 сентября 2022