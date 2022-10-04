18+
18+

В Томском районе при столкновении иномарки и КамАЗа погиб пассажир

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска В Томском районе при столкновении иномарки и КамАЗа погиб пассажир

Накануне вечером, 5 октября, на 105 километре подъезда к Томску столкнулись Kia K5 и КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 22.50. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выбрал неправильную дистанцию до движущегося впереди грузовика и допустил столкновение с ним.

В результате ДТП погиб 19-летний пассажир иномарки. Еще один пассажир — 19-летняя девушка — с травмами доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские недропользователи запланировали в среднесрочной перспективе небольшое снижение добычи нефти

4 октября 2022
Томские новости

Двухлетний ребенок и пожилая женщина скончались при пожаре в Томской области

6 сентября 2022
Томские новости

В Томске запускают экскурсии «Изумрудный город Волкова А.М.»

8 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и щенков на Воскресенской горе

16 сентября 2022
Томские новости

В конце сентября в Томске начнется консервация фонтанов

16 сентября 2022
Томские новости

И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink

5 октября 2022
Томские новости

В пятницу запустят дополнительные поезда между Томском и Асино

26 сентября 2022
Томские новости

В День томича в центре Томска изменится схема движения

9 сентября 2022
Томские новости

Более 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

15 сентября 2022