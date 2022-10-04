В Томском районе при столкновении иномарки и КамАЗа погиб пассажир

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 5 октября, на 105 километре подъезда к Томску столкнулись Kia K5 и КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 22.50. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выбрал неправильную дистанцию до движущегося впереди грузовика и допустил столкновение с ним.

В результате ДТП погиб 19-летний пассажир иномарки. Еще один пассажир — 19-летняя девушка — с травмами доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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