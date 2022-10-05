Сокращена должность вице-губернатора Томской области по промышленной политике

5 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес изменения в структуру исполнительных органов государственной власти и состав администрации региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики обладминистрации Алексея Севостьянова.

«Глава региона ликвидировал должность заместителя губернатора по промышленной политике. Курируемые им департаменты переходят в подчинение другим заместителям губернатора», — сказал Севостьянов.

Так, по его информации, департамент промышленности и энергетики, департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса будет курировать заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области переходит в ведение заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля.

При этом статус заместителя губернатора возвращается руководителю представительства Томской области при правительстве РФ. В настоящее время его обязанности исполняет советник губернатора Николай Слепнёв.

Возвращение статуса заместителя губернатора руководителю представительства глава региона объяснил усилением роли этого структурного подразделения.

«Представительство Томской области в Москве должно быть не просто столичным офисом с гаражом, а штабом региона в федеральном центре. Представительство должно начать активно заниматься привлечением инвестиций в регион, быть в гуще деловой жизни, сегодня это задача один», — пояснил Мазур.

Он добавил, что структурные изменения в управлении регионом далеко не последние.

10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Мазура.

После этого уволились заместитель губернатора по инвестполитике Юрий Гурдин, впоследствии ставший фигурантом дела о растрате, а также заместитель по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

По итогам внеочередных выборов губернатора Томской области Мазур набрал 84,94% голосов избирателей. 22 сентября он вступил в должность.

26 сентября Мазур перезаключил контракты с восемью из девяти заместителей, своей должности лишился его заместитель по промышленной политике Игорь Шатурный.

На должность заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре был назначен Руппель, занимавший до этого должность зампрефекта Северного административного округа Москвы.

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