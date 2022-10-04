В томском ТЮЗе состоялась премьера спектакля о будущем, в котором играют подростки

4 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский театр юного зрителя

В минувшую пятницу, 30 сентября, в Томском театре юного зрителя прошла премьера постановки «БУДУЕЩЕ», созданного в рамках театральной лаборатории «Театр в кармане». В её рамках подростки исследуют разные темы и создают спектакли.

Как сообщает пресс-служба ТЮЗа, работа над постановкой стартовала весной 2022 года в рамках проекта «Театр в кармане. Лаборатория», который ТЮЗ реализует при грантовой поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР.

15 ребят в возрасте от 14 лет, подавших заявки для участия, работали с кураторами — режиссёром Леонидом Прокофьевым, драматургом Алексеем Житковским и актрисой ТЮЗа Ольгой Райх/Кузнецовой. Летний отдых участники совместили с выполнением заданий от кураторов: придумывали проекты пока ещё не существующих изобретений, читали, смотрели фантастику и не только.

«Наша главная задача — пробудить фантазию, будущее невозможно без фантазии. Вообще говоря, у нас сложная тема, но, на мой взгляд, самая важная. Идея была в том, что ребята, которым предстоит жить в будущем, расскажут нам о нём, расскажут, о чём мечтают, что хотят, чего не хотят», — отметил драматург, куратор проекта Алексей Житковский.

«Что мы получили? Во-первых, опыт работы с профессионалами, общение с ними и с нашей командой. Мы все очень дружные. А ещё очень классные эмоции и впечатления, потому что вместе мы многое сделали. За это время мы действительно много думали о будущем, придумывали, каким оно может быть, рассказывали свои истории. И сейчас я испытываю волнение из-за ответственности», — поделилась впечатлениями участница проекта Алёна Лаздан.

Спектакль «БУДУЕЩЕ» будет идти в течение сезона на малой сцене Томского ТЮЗа. Следующий показ запланирован на 13 ноября. Начало в 14:00. Спектакль доступен по Пушкинской карте.

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