Томичей приглашают посмотреть на «Тонкий мир»

4 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

В Томске с 1 октября работает новая мини-выставка, посвящённая творчеству томского скульптора малых форм Владимира Масалитина. Экспозиция разместилась в Музее истории Томска.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в своих работах автор стремится показать тонкий духовный мир, отсюда и название выставки. Скульптуры из дерева, вошедшие в экспозицию, знакомят зрителя с размышлениями художника «над вечными вопросами — кто мы и для чего живём на этом свете». Работы Владимира Масалитина посвящены человеку, времени и миру.



«Скульптура малых форм привлекательна для художников возможностью работать независимо, без многочисленных условностей, которые часто довлеют над автором при создании монументальных произведений. Это касается и замыслов, и выбора материала, и пластических ходов», — говорится в сообщении.



Владимир Масалитин родился в 1952 году в городе Белово, учился в Кемеровском художественном училище. Работал художником-оформителем. Резьбой по дереву занимается более 20 лет. По словам организаторов экспозиции, за каждой скульптурой, вышедшей из-под резца мастера, стоит философия, часто связанная с библейской тематикой.

Посетить выставку можно ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Бакунина, 3.

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