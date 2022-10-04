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Более 100 спортсменов боролись за победу в чемпионате Томской области по бодибилдингу

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В Томске завершились первенство и чемпионат Томской области по бодибилдингу. В состязаниях, прошедших в ЦДС «Факел», приняли участие более 100 спортсменов, выступавших в 19 номинациях и 3 абсолютных первенствах.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, среди мужчин в различных номинациях победу одержали: Михаил Дьяков, Алексей Коршак, Юрий Борисевич, Сай-Херел Тюлюш, Андрей Карпенко, Иван Зевякин и Никита Соболев.

Лучшими среди девушек стали: Ольга Конюхова, Анастасия Шараева, Екатерина Васильева, Ольга Хованская, Елена Поддубецкая, Мария Печерская, Елена Абросимова и Екатерина Кривошеева.

В фитнес-парах на вершину пьедестала поднялись Алексей Бачурин и Ольга Конюхова. В командном первенстве золотую медаль выиграла команда тренажерного зала «Rock Gym».

В сообщении уточняется, что по итогам соревнований была сформирована команда Томской области, которая в следующие выходные выступит в Екатеринбурге на Объединенном чемпионате УрФО-СФО, а через неделю отправится на чемпионат России, который пройдет с 13 по 17 октября в Москве.

Турнир проводился при поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Фото: depms.ru

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