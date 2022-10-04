В Томске появился новый маршрут с арт-заплатками «История Томска на кирпичных клеймах»
Накануне, 3 октября, в Томске презентовали новые арт-заплатки «История Томска на кирпичных клеймах». Декоративные плитки размещены на стенах зданий, при возведении которых использовались клейменные стройматериалы.
«Это уже четвертый наш проект по арт-заплаткам. Наш вдохновитель Иван Кравченко поддержал идею перейти с асфальта на стены домов. Теперь это первый проект, в котором арт-заплатки будут размещаться на старинных зданиях», — рассказала руководитель культурно-образовательного подразделения Первого музея славянской мифологиии и автор арт-заплаток Софья Кугаевская, отметив, что проект появился благодаря строительной компании «Домтомск».
Каждая декоративная плитка представляет собой небольшой керамический четырехугольник с надписью «Найди меня». Они расположены на исторических домах Томска в зоне видимости от кирпичей с клеймами.
«Клейма разные — И.Н., С.Н., Братья Овчинниковы и другие. Если вы нашли нашу заплатку, то рядом обязательно найдете и именной кирпичик», — уточнила Софья Кугаевская.
По новым арт-заплаткам также создан экскурсионный маршрут. Его участники узнают историю каждого клейма и здания. Маршрут проходит по центру города и включает прогулку по маленьким городским улицам. По словам организаторов, ему не страшен снег, ведь арт-заплатки размещены на стенах, поэтому кирпичный квест круглогодичен и всегда доступен.
Экскурсия проходит через девять адресов: ул. Бакунина 2а, ул. Люксембург 6/1, ул. Р. Люксембург 8, ул. Р. Люксембург, 5, ул. Б. Подгорная, 4, ул. Р. Люксембург, 17 стр 1 (две локации), ул. Р. Люксембург, 19, Октябрьский взвоз, 1.
«Мы специально простроили маршрут по потайным дворикам, переходам с одной улицы на другую. Все это в центре, недалеко от Обруба до взвоза, но здесь много разных зданий с клейменными кирпичами», — отметила Софья Кугаевская.
По ее словам, заплатки легко найти. Их установили на поврежденные участки кирпичной кладки, закрывая выбоины.
«Материал у плиточек идентичный кирпичам — та же красная глина нашего местного месторождения, но мы ее еще и глазуруем. Поэтому нашу заплаточку легко отследить не только по цвету, но и по блеску. Но по стилистике они нисколько не выбивается из общего вида стены», — рассказала Софья Кугаевская.
Ближайшая тематические экскурсия пройдет 8 октября в 11.00. Записаться на нее можно по телефону 210-333. Также в музее планируют выпустить аудиогид.
Фото: Серафима Кузина
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