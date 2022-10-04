В Томске появился новый маршрут с арт-заплатками «История Томска на кирпичных клеймах»

4 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 3 октября, в Томске презентовали новые арт-заплатки «История Томска на кирпичных клеймах». Декоративные плитки размещены на стенах зданий, при возведении которых использовались клейменные стройматериалы.

«Это уже четвертый наш проект по арт-заплаткам. Наш вдохновитель Иван Кравченко поддержал идею перейти с асфальта на стены домов. Теперь это первый проект, в котором арт-заплатки будут размещаться на старинных зданиях», — рассказала руководитель культурно-образовательного подразделения Первого музея славянской мифологиии и автор арт-заплаток Софья Кугаевская, отметив, что проект появился благодаря строительной компании «Домтомск».

Каждая декоративная плитка представляет собой небольшой керамический четырехугольник с надписью «Найди меня». Они расположены на исторических домах Томска в зоне видимости от кирпичей с клеймами.

Новая арт-заплатка Фото: Серафима Кузина

«Клейма разные — И.Н., С.Н., Братья Овчинниковы и другие. Если вы нашли нашу заплатку, то рядом обязательно найдете и именной кирпичик», — уточнила Софья Кугаевская.

По новым арт-заплаткам также создан экскурсионный маршрут. Его участники узнают историю каждого клейма и здания. Маршрут проходит по центру города и включает прогулку по маленьким городским улицам. По словам организаторов, ему не страшен снег, ведь арт-заплатки размещены на стенах, поэтому кирпичный квест круглогодичен и всегда доступен.

Экскурсия проходит через девять адресов: ул. Бакунина 2а, ул. Люксембург 6/1, ул. Р. Люксембург 8, ул. Р. Люксембург, 5, ул. Б. Подгорная, 4, ул. Р. Люксембург, 17 стр 1 (две локации), ул. Р. Люксембург, 19, Октябрьский взвоз, 1.

Первая экскурсия по новым арт-заплаткам Фото: Серафима Кузина

«Мы специально простроили маршрут по потайным дворикам, переходам с одной улицы на другую. Все это в центре, недалеко от Обруба до взвоза, но здесь много разных зданий с клейменными кирпичами», — отметила Софья Кугаевская.

По ее словам, заплатки легко найти. Их установили на поврежденные участки кирпичной кладки, закрывая выбоины.

«Материал у плиточек идентичный кирпичам — та же красная глина нашего местного месторождения, но мы ее еще и глазуруем. Поэтому нашу заплаточку легко отследить не только по цвету, но и по блеску. Но по стилистике они нисколько не выбивается из общего вида стены», — рассказала Софья Кугаевская.

Ближайшая тематические экскурсия пройдет 8 октября в 11.00. Записаться на нее можно по телефону 210-333. Также в музее планируют выпустить аудиогид.

Экскурсовод Александр Власенко рассказывает об истории домов, на которых размещены арт-заплатки Фото: Серафима Кузина

Закладка арт-заплатки Софьей Кугаевской Фото: Серафима Кузина

Директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова Фото: Серафима Кузина

Томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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