Власти Томска планируют построить водопровод в Науке и Залесье более чем за 400 млн рублей

3 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Подрядчик подготовил проектно-сметную документацию для строительства сетей водоснабжения в томском микрорайоне Наука и поселке Залесье.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, новый элемент инфраструктуры обеспечит доступ к воде более 1 400 человек. Из них 618 домовладений в Науке и 824 жителя Залесья.

«Проблема с водоснабжением Науки стоит уже не первый год. Несколько лет назад был разработан проект, в 2021 году мы его скорректировали, исходя из нынешних реалий, госэкспертиза дала положительное заключение. Параллельно разрабатывалась проектная документация на строительство водопровода в посёлке Залесье, которая также уже получила положительное заключение госэкспертизы», — сообщил начальник департамента Александр Суходолов.

Предполагается, что строительство водопровода в Науке пройдет в два этапа: 12,9 км и 1,4 км. Длина сетей в Залесье составит 9,7 км.

По оценкам специалистов, с учетом уровня цен в 2023 году, стоимость строительства водопровода в микрорайоне Наука составит около 187 млн рублей. В Залесье — 220,7 млн рублей.

Предполагается, что финансирование строительства водопровода в Науке будет проходить в рамках федерального проекта «Чистая вода». Деньги на строительство в Залесье могут быть получены по госпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры» на условиях софинансирования.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас жители микрорайона Наука и посёлка Залесье получают воду из водоразборных колонок и частных скважин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».