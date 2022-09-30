Жители Томской области пожаловались замгенпрокурора на свалки и плохие дороги

30 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин провел в Томске личный приём граждан. Жители региона рассказали о проблемах, с которыми они часто сталкиваются.

Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Томской области, на прием обратились 15 заявителей. Жители пожаловались на ненадлежащее содержание дорог и детских площадок, неприятие органами местного самоуправления мер к ликвидации несанкционированных свалок.

Кроме того, жители Каргасокского района попросили оказать содействие в получении положенной компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Женщина из Богашево пожаловалась на негазифицированный жилой дом. А для жителя деревни Верхняя Федоровка поводом для обращения стало ненадлежащее водоснабжение одной из улиц.

По итога встреч замгенпрокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору области Александру Семенову организовать и провести проверки по всем принятым обращениям, принять меры к устранению нарушений закона.

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