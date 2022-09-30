Томичей приглашают на экскурсию по купеческим местам и обед

30 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 1 октября, в Томске пройдет пешая экскурсия, посвященная томскому купечеству. Её участников ждет прогулка, которая завершится обедом, сообщают организаторы.

«Мало кто помнит, что со второй половины 19 века наш город становится главным торговым центром Сибири. Статус сибирской купеческой столицы отразился на облике города и прогуливаясь по центральному проспекту мы можем видеть каменную летопись Томского предпринимательства», — говорится в сообщении.

На экскурсии расскажут о знаменитых томских купцах, как формировался их бизнес и как он влиял на развитие города. Также участники прогулки узнают, почему томские предприниматели состязались за звание лучшего мецената города.

Экскурсия стартует в 11.00 на пл. Ново-Соборной. Стоимость участия — 800 рублей (обед включен в цену билета). Бронь осуществляется переводом на карту сбербанка по номеру телефона 89138206663 (Светлана Юрьевна Ч)

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