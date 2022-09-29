Томичей предупреждают о мошенниках, предлагающих купить «белый» билет

29 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Жители России стали получать предложения о незаконном получении «белого» военного билета и справку о непригодности к службе. В основном мошенники пишут тем, кто подлежит призыву по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба Сбера.

«Потенциальных жертв аферисты ищут в соцсетях и тематических стихийных каналах в мессенджерах, посвящённых выезду из страны», — говорится в сообщении.

Банк уточняет, что мошенники предлагают за 48 часов и 27 тыс. рублей сделать регистрацию в военкомате, изготовить необходимые для пересечения границы документы, после чего отправить их в любую точку России курьером или заказным письмом. Клиент в свою очередь должен прислать им фотографию и ксерокопии страниц паспорта. После перевода предоплаты, мошенники скрываются и перестают отвечать на звонки.

Томичей просят оставаться бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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