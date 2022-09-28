«АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне BBB (RU), прогноз «позитивный»

28 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне BBB (RU), сохранив прогноз по рейтингу «Позитивный», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Эксперты отмечают умеренный уровень долговой нагрузки относительно текущих доходов региона. «Позитивный» связывается с ожидаемым улучшением показателей бюджетного профиля и ликвидности в случае исполнения бюджета в соответствии с законом об областном бюджете.

По мнению аналитиков рейтингового агентства «АКРА», Томская область располагает достаточным объемом ликвидности для своевременного выполнения расходных обязательств, включая процентные платежи.

Облигационным выпускам Томской области также подтвержден рейтинг на уровне рейтинга региона.

Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу региона, а также выпусков облигаций Томской области ожидается в течение полугода.

По оперативным данным департамента финансов Томской области, по состоянию на 1 сентября 2022 года объем государственного долга составил 54,7 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты — 39,8 млрд рублей (73% от всего долга), ценные бумаги — 14,9 млрд рублей (27%).

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