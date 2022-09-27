Томичей приглашают собраться вместе, почитать стихи и спеть

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2022 // Фото: vk.com/ne_prosto_gitarnik

В Томске 6 октября пройдет концерт «Не просто гитарник». Все желающие приглашаются почитать любимые стихи, спеть песни и потанцевать, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Во дни сомнений и тягостных раздумий мы предлагаем собраться вместе людям, объединенным музыкой и словами, а также навыком не осуждать. Мы будем петь, плясать, читать стихи и прозу. Ну, и, разумеется, знакомиться с новыми людьми, обнимать друг друга, говорить о прекрасных вещах», — говорится в сообщении.

Как рассказала «Томскому Обзору» организатор мероприятия Евгения Нестеренко, определенной тематики у мероприятия нет. Однако по сложившейся традиции на гитарнике поют рок-музыку.

«В этот раз мы также приглашаем читать еще и отрывки из прозы и стихи. Для выступления необходимо заполнить заявку. Мы в свою очередь смотрим, что хотят играть музыканты и читать поэты, следим за тем, чтобы не было дублирования», — отметила Нестеренко.

Организаторы также оставляют за собой право отклонить треки, но, по словам Евгении, это происходит крайне редко. Оставить заявку на участие можно по ссылке. Также у всех желающих будет возможность выступить без записи, но только в порядке живой очереди и после тех, кто зарегистрировался.

В сообщении уточняется, что мероприятие проводится в пользу центра городских событий «Мы». Все вырученные средства пойдут на развитие его деятельности.

«"Мы" — это новый проект от команды, создавшей «Зеленую лампу». Это сообщество людей, объединенных любовью к Томску и обладающих профессиональными знаниями и навыками для поддержки социальных и креативных проектов города. Мы проводим мероприятия, реализуем общественные проекты, консультируем городские НКО по вопросам продвижения и финансирования», — рассказала Евгения Нестеренко.

Мероприятие пройдет с 18.00 до 22.00 в Harat`s pub по адресу: ул. Источная, 42. Стоимость посещения — 300 рублей по предпродаже, в день мероприятия — 400.

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