18+
18+

Томичей приглашают собраться вместе, почитать стихи и спеть

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, томск новости интересное афиша куда сходить концерт гитарник Томичей приглашают собраться вместе, почитать стихи и спеть

В Томске 6 октября пройдет концерт «Не просто гитарник». Все желающие приглашаются почитать любимые стихи, спеть песни и потанцевать, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

«Во дни сомнений и тягостных раздумий мы предлагаем собраться вместе людям, объединенным музыкой и словами, а также навыком не осуждать. Мы будем петь, плясать, читать стихи и прозу. Ну, и, разумеется, знакомиться с новыми людьми, обнимать друг друга, говорить о прекрасных вещах», — говорится в сообщении.

Как рассказала «Томскому Обзору» организатор мероприятия Евгения Нестеренко, определенной тематики у мероприятия нет. Однако по сложившейся традиции на гитарнике поют рок-музыку.

«В этот раз мы также приглашаем читать еще и отрывки из прозы и стихи. Для выступления необходимо заполнить заявку. Мы в свою очередь смотрим, что хотят играть музыканты и читать поэты, следим за тем, чтобы не было дублирования», — отметила Нестеренко.

Организаторы также оставляют за собой право отклонить треки, но, по словам Евгении, это происходит крайне редко. Оставить заявку на участие можно по ссылке. Также у всех желающих будет возможность выступить без записи, но только в порядке живой очереди и после тех, кто зарегистрировался.

В сообщении уточняется, что мероприятие проводится в пользу центра городских событий «Мы». Все вырученные средства пойдут на развитие его деятельности.

«"Мы" — это новый проект от команды, создавшей «Зеленую лампу». Это сообщество людей, объединенных любовью к Томску и обладающих профессиональными знаниями и навыками для поддержки социальных и креативных проектов города. Мы проводим мероприятия, реализуем общественные проекты, консультируем городские НКО по вопросам продвижения и финансирования», — рассказала Евгения Нестеренко.

Мероприятие пройдет с 18.00 до 22.00 в Harat`s pub по адресу: ул. Источная, 42. Стоимость посещения — 300 рублей по предпродаже, в день мероприятия — 400.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Межуниверситетский кампус планируют построить на Сенной курье или в районе Шегарского тракта

13 сентября 2022
мУкА. Склады искусства

Жизнь — лучшее кино. В Томске завершился арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства»

7 сентября 2022
Томские новости

Росавтодор поддержит проект Томской области по строительству третьего моста через Томь

31 августа 2022
Томские новости

Фестиваль «мУкА. Склады искусства» прошел в Томске

5 сентября 2022
Томские новости

В Томске отметили День томича

12 сентября 2022
Томские новости

Томская спортсменка стала третьей на чемпионате России по лыжным гонкам

20 сентября 2022
Томские новости

Новым руководителем Томской окружной больницы назначен Николай Зенкин

26 сентября 2022
Томские новости

В Томске временно перекрыли участок ул. Р. Люксембург

23 сентября 2022
Томские новости

Томичи смогут поучаствовать в мистическом квесте, который придумали и поставили школьники

9 сентября 2022