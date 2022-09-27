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В Томске на час закроют движение по Коммунальному мосту

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В ночь на воскресенье, 2 октября, в Томске на час перекроют движение по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что перекрытие продлится с 1.00 до 2.00. В это время подрядчик займется поднятием пролетного строения для ремонта опорных частей моста.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь, стоимостью в 1,2 млрд рублей, ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит отремонтировать опоры моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировать дефектные участки железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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