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Детям из семей мобилизованных томичей выделят места в детсадах вне очереди

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Дети из семей мобилизованных томичей получат место в детсадах вне очереди. Соответствующее решение принял и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, передает пресс-служба горадминистрации.

С сегодняшнего дня, 27 сентября, матери могут обращаться в городской департамент образования с заявлением, к которому нужно приложить справку из военкомата и свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того городская администрация намерена выйти в городскую Думу с инициативой освободить от родительской платы за муниципальные детсады тех томичек, чьи мужья попали под частичную мобилизацию.

Уточняется, что также сегодня на базе управления социальной политики будут открыты пункты сбора необходимых вещей для мобилизованных томичей.

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