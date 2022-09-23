Почти 390 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
23 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 388 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 587 человек. 45 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 147 677 случаев заболевания коронавирусом. 142 475 заболевших выздоровели. 898 скончались.
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