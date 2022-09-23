В Томской области около 50 иностранцев получили гражданство в упрощенном порядке

23 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томской области в 2022 гражданство РФ в упрощенном порядке приняло порядка 50 жителей ДНР, ЛНР И Украины. Об этом на прошедшей сегодня, 23 сентября, пресс-конференции в медиацентре РИА Томск сообщили замначальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Дмитрий Фрейберг и начальник отдела разрешительно-визовой работы УВМ регионального УМВД Татьяна Кузнецова.

В настоящее время, согласно изменениями в миграционном законодательстве, граждане, вынужденно покинувшие территорию ДНР, ЛНР и Украины, могут получить гражданство в упрощенным порядке с предоставлением минимального пакета документов.

Для этого им необходимо обратиться в территориальный орган УМВД по месту пребывания или по месту фактического проживания и написать заявление. Срок его рассмотрения не должен превышать трех месяцев. По словам замначальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Дмитрия Фрейберга, минимально короткие сроки получения гражданства для таких категорий лиц около 1-1,5 месяцев.

Кроме того, прибывшие на территорию РФ после 18 февраля 2022 года могут обратиться с заявлением по предоставлению временного убежища. В этом случае заявления рассматриваются в упрощенном порядке в течение трех рабочих дней. Согласно данным УМВД по Томской области в 2022 году одобрено 24 таких заявления с учетом несовершеннолетних.

Начальник отдела разрешительно-визовой работы УВМ регионального УМВД Татьяна Кузнецова также рассказала об изменениях в миграционном законодательстве:

«В настоящий момент расширен перечень иностранных граждан, которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание (РВП). В этот перечень входят иностранные граждане, которые являются финалистами или победителями всероссийского конкурса „Россия — страна возможностей“, и IT-специалисты, заключившие трудовой договор или ГПД по выполнения указанных работ в IT-организации», — сообщила Татьяна Кузнецова.

По ее словам, с 11 января 2023 года иностранные граждане, осуществляющие инвестиции в РФ, также смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.

На пресс-конференции Татьяна Кузнецова также рассказала о новом порядке пребывания на территории России граждан ДНР, ЛНР и Украины.

«Жители ДНР, ЛНР и Украины вправе временно прибывать в РФ без ограничения сроков при условия прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования, — сообщила Татьяна Кузнецова. — Прохождение обязательной дактилоскопической регистрации позволяет в дальнейшем не обращаться в УМВД России для продления срока временного пребывания».

Она также отметила, что такие граждане могут работать без получения разрешения на работу или патента.

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