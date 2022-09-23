Томский «Микран» перенес серийный выпуск оборудования для сетей связи 5G

23 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Томская компания «Микран» перенесла серийный выпуск оборудования для станций связи 5G с 2022 на 2023 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Компания разработала для станций радиомодули стандарта 5G средней и большой зоны обслуживания, комплексы для генерации сигналов стандарта 5G NR, генераторы сигналов для работы в стандарте 4G/LTE и транспорта для сетей 4G/5G. Однако их серийный выпуск пришлось отложить из-за «сдвига сроков поставки комплектации и необходимой переработки схемотехнических решений».

В сообщении отмечается, что 5G ориентирован в первую очередь на гражданский рынок. Разработки «Микрана» могут применяться для операторов сотовой связи, а также для закрытых корпоративных радиосетей, предназначенных для построения инфраструктуры связи на обособленных объектах, например компаний «Газпром», «Роснефть», «Транснефть».

Летом 2021 года ученые «Микрана» и Томского университета систем управления и радиоэлектроники совместно с партнерами разработали первую базовую станцию для сетей связи 5G, которая включает отечественное оборудование (более 50%) и может полностью быть оборудована российскими комплектующими.

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