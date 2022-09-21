В Томске из-за сообщения о минировании оцеплен военкомат — СМИ

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2022 // Фото: РИА Томск

Сегодня, 21 сентября, в Томске из-за сообщения о минировании Росгвардия оцепила здание областного военкомата на пр. Фрунзе, сотрудники эвакуированы, сообщает РИА Томск со ссылкой на своего корреспондента.

«У здания областного военкомата на Фрунзе стоят две машины Росгвардии с включенными „мигалками“», — говорится в сообщении.

В свою очередь сотрудник Росгвардии отметил, что получено сообщение о минировании, все сотрудники военкомата эвакуированы.

Агентство уточняет, что росгвардейцы просят прохожих идти в обход здания, около трамвайных путей, проход по тротуару вдоль фасада здания, выходящего на проспект Фрунзе, запрещен.

Корреспондент РИА Томск сообщает, что через дорогу, на другой стороне проспекта Фрунзе, стоят около 30 человек, некоторые из них в военной форме. Отвечать на вопросы корреспондента они отказались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».