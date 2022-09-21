Пожарные спасли 4 человек из горящего дома в Томске

21 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 20 сентября, в Томске загорелся 5-этажный жилой дом по ул. Елизаровых, 38, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.35. К приезду пожарных шел дым из окна 5 этажа. Звено газодымзащитной службы по лестничным маршам вывело из дома по лестничным маршам 4 человек.

Возгорание было ликвидировано в 12.53. В результате обгорели вещи и закоптились стены в одной из квартир. Общая площадь пожара составила 6 кв. метров. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек.

Причина пожара устанавливается.

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