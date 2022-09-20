Почти 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 316 человек. 53 заболевших госпитализированы, один скончался

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 146 483 случаев заболевания коронавирусом. 140 743 заболевших выздоровели. 896 скончались.

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