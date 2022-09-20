Томская спортсменка стала третьей на чемпионате России по лыжным гонкам
20 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: depms.ru
Спортсменка из Томска Алёна Баранова взяла «бронзу» чемпионата России по лыжным гонкам в дисциплине «лыжероллеры», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
Турнир проходил в Тюмени и собрал спортсменов из разных регионов страны. В течение четырех дней они состязались в спринте, кроссе, гонках классическими и свободным стилем.
По итогам соревнований Алёна Баранова стала бронзовым призером в спринте классическим стилем. Девушка тренируется под руководством Натальи Барановой.
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