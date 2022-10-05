В Томск с концертом приедет «Калинов мост»

5 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 7 октября, в Томске в Центре культуры Томского государственного университета состоится концерт одной из успешных и старейших групп Сибири «Калинов мост».

«Поклонников русского рока ждет действительно уникальный, масштабный и одновременно теплый концерт, — сообщают организаторы. — Образцовый послужной список от „Выворотня“ и „Пояса Ульчи“ до „Сезона Овец“ и „Даурии“ позволит почувствовать непередаваемые эмоции и атмосферу на живом концерте».

Группа «Калинов мост» была основана в 1986 году в Новосибирске. Изначально творчество коллектива сочетало рок-музыку русскими народными песнями и славянской мифологией. Позже акцент сместился с языческих мотивов к христианским. Группа считается пионерами славянского фолк-рока в России.

Концерт пройдет 7 октября по адресу пр. Ленина, 26. Стоимость билетов — от 1 800 рублей. Приобрести их можно в кассе ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36), ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б), театре Драмы (пл. Ленина, 4), а также на сайте.

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