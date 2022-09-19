В Томске прошло первое бердинг-ралли

19 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 17 сентября, в Томске при поддержке СИБУРа прошло первое бердинг-ралли. Участникам командного соревнования за отведенное время предстояло проехать определенный маршрут и сфотографировать, а позже и правильно определить как можно больше встретившихся видов птиц.

Как сообщают организаторы, всего на старт вышли 57 участников, разбитых на 15 команд. Маршрут ралли составил около 100 км по дорогам, проходимым для любого автомобиля. На своём пути участники соревнований смогли встретить лесных, луговых, водоплавающих и околоводных птиц. Для новичков в орнитологии на картах были отмечены места наиболее вероятной встречи с пернатыми. Для всех участников была организована специальная экскурсия по биостанции Томского государственного университета.

«Первое бердинг-ралли в Томске собрало не меньше любителей птиц, чем в Тобольске, где подобные соревнования мы провели уже дважды. Особенно приятно, что специально на мероприятие приехали бердеры из Москвы и Новосибирска. Мы видим, что во всех городах присутствия СИБУРа есть сторонники активного экодосуга, здесь формируется сообщество единомышленников, заботящееся об окружающей среде и транслирующее эти ценности молодежи», — рассказала менеджер, руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

На первое бердинг-ралли в Томске специально приехали любители птиц из других регионов, которые давно ждали это событие.

«Россия очень обширна, в разных географических районах обитают уникальные и интересные виды птиц. В Томской области есть пернатые, которых не увидишь в центральной России. Фотографирование птиц — это мое хобби. А фотоохота в формате бердинг-ралли — это еще и азарт соревнований, спортивный интерес. Наша команда участвует в соревнованиях по спортивной орнитологии уже более 10 лет. Когда представилась возможность увидеть и сфотографировать новые виды птиц и одновременно поучаствовать в бердинг-ралли, мы, не раздумывая, купили билеты в Томск», — поделился участник соревнований Михаил Подсохин, приехавший на бердинг-ралли из Москвы.

Также в соревнованиях приняли участие сразу несколько команд от Департамента лесного хозяйства Томской области, с которым компания СИБУР работает по другому экологическому проекту «Формула леса».

Теперь всем участникам бердинг-ралли предстоит определить птиц на сделанных фотографиях и заполнить специальный чек-лист. После чего жюри, состоящее из профессиональных орнитологов, определит правильный ли выбор сделали команды.

Соревнования прошли в рамках проекта «Территория чибисов» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» при содействии некоммерческого партнерства «Птицы и Люди» и Томского государственного университета.

Фото: Серафима Кузина

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