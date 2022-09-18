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Более 380 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 381 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 279 человек. 20 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 145 716 случаев заболевания коронавирусом. 140 193 заболевших выздоровели. 895 скончались.

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