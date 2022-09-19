На трассе Самусь — Северск возможны затруднения движения из-за доставки плиты для реактора БРЕСТ

19 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

С понедельника по среду, 19–21 сентября, АО «Сибирский химический комбинат» будет осуществлять доставку опорной плиты для блока реактора БРЕСТ-ОД-300.

Как уточняют в пресс-службе СХК, с причала пос. Самусь её доставят напрямую на стройплощадку, без проезда по территории Северска.

Однако в связи с доставкой оборудования на трассе Самусь — Северск возможны затруднения автомобильного движения.

Напомним, строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 началось в прошлом году. Его мощность составит 300 МВт. Энергоблок является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

Строительство реактора ведется в рамках проекта «Прорыв», реализуемого с 2011 года на территории АО «Сибирский химический комбинат». Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

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