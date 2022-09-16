Менее 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 390 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 496 человек. 63 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 144 950 случаев заболевания коронавирусом. 139 503 заболевших выздоровели. 893 скончались.

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