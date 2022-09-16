Менее 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
16 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 390 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 496 человек. 63 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 144 950 случаев заболевания коронавирусом. 139 503 заболевших выздоровели. 893 скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».