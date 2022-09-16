ТГУ поможет восполнить дефицит веществ для российской косметики

Химики Томского госуниверситета создают по своей технологии поверхностно-активные вещества (ПАВ) для косметических средств и предметов бытовой химии, производители которых столкнулись с невозможностью приобрести сырье у зарубежных поставщиков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам руководителя проекта, научного сотрудника Химического факультета ТГУ Регины Фахрисламовой, существует ряд ПАВов, которые входят в состав более, чем 70% косметических средств: диэтаноламид кокосового масла, алкилполигликозид, кокоглюкозид, децил глюкозид, лаурил гликозид.

«Данные вещества являются компонентами шампуней, пены для ванной, жидкого мыла и других продуктов широкого потребления. В настоящее время у российской косметической промышленности есть высокая потребность в составляющих веществах. Мы готовы разработать для них линейку таких полупродуктов», — цитирует пресс-служба Фахрисламову.

Отмечается, что разработанные композиции ПАВов будут обладать сравнительно низкой себестоимостью, что делает их доступными даже для компаний, представляющих малый и средний бизнес.

В вузе уверены, что спрос потребителей на мировом и российском рынках на натуральную и органическую косметику развивается быстрее предложения, поэтому из-за ухода иностранных лидеров рынка у российских производителей есть хороший шанс заполнить появившуюся нишу.

В связи с этим химики ТГУ напрямую предложат российским компаниям полупродукты, разработанные на основе ПАВ и синтезированные по своей технологии.

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