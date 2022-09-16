В случае ЧС в Томске будут бить в набат шесть храмов

В Томске увеличили количество храмов, которые будут бить в набат в случае ЧС. Соответствующее соглашение актуализировали представители администрации и митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, согласно документу, в случае полного отключения электричества в городе, жителей будут оповещать с помощью однотонного набатного звона. Прошлое соглашение действовало с 2014 года.

Предполагается, что актуализированный документ позволил увеличить до шести количество задействованных в оповещении храмов (ранее их было пять), а также назначить в епархии одного ответственного за прием информации от ОДС.



В пресс-службе уточняют, что в Томске действует комплексная система оповещения граждан о ЧС, которая предусматривает включение сирен на улицах города, рассылку СМС на телефоны, сообщения с помощью радио и ТВ-каналов.

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