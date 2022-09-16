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С сегодняшнего дня Сбер принимает заявки на сельскую ипотеку

Томские новости, Сбербанк заявка ипотека взять кредит С сегодняшнего дня Сбер принимает заявки на сельскую ипотеку

Сегодня, 15 сентября, Сбербанк открыл приём заявок по программе «Сельская ипотека», в рамках которой можно получить деньги на покупку или строительство жилого дома на сельских территориях.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, ставка составит 2,7% с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья и 3% — для строительства жилого дома. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%. Максимальная сумма кредита в Томской области по программе составляет 3 млн рублей.

«Сейчас нам выделен дополнительный лимит, и мы запустили программу снова. Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых. На сайте сервиса Домклик наши клиенты могут найти актуальный список сельских территорий и агломераций, в которых можно приобрести жильё в рамках этой ипотечной программы. А оформить её можно онлайн — быстро и просто», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

По программе можно:

Программа имеет ряд особенностей:

  1. Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Министерстве сельского хозяйства РФ. Согласование может занимать до 10 дней.
  2. Объект недвижимости должен соответствовать следующим критериям: быть пригодным для проживания, обеспечен централизованными и автономными инженерными системами (электричество, вода и т. д.), иметь площадь не менее размера, равного учётной норме площади в расчёте на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления.
  3. Кредит по программе можно получить только один раз.
  4. В приобретённом объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течении 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течении 5 лет.

Ознакомиться с подробными условиями программы, рассчитать условия и подать заявку на «Сельскую ипотеку» можно онлайн на Домклик

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