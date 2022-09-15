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Более 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 403 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 454 человек. 38 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 144 560 случаев заболевания коронавирусом. 139 007 заболевших выздоровели. 893 скончался.

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