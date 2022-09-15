Гендиректор томского мусорного оператора «АБФ Логистик» покинул свой пост после выхода из доли в компании

15 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Новым генеральным директором мусорного оператора в Томской области ООО «АБФ-Логистик», принадлежащего бывшему заместителю мэра Томска Александру Цымбалюку, стала Кристина Володина.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 14 сентября.

Володина сменила на посту бывшего совладельца компании Константина Чаринцева.

Как сообщалось, в августе в «АБФ-Логистик» произошел ряд изменений в долях уставного капитала компании. Ранее владельцами ООО являлись бывший директор «Спецавтохозяйства» Николай Чаринцев, его брат Константин и бывший руководитель аппарата городской администрации Цымбалюк. В середине августа Николай Чаринцев вышел из УК компании, Константин Чаринцев стал владельцем 41,67% УК, а Цымбалюк получил контроль в «АБФ-Логистик с 58,33% УК. Вместе с тем в конце августа Цымбалюк консолидировал 100% компании.

ООО «АБФ Логистик», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в июне 2013 года, специализируется на систематическом сборе и вывозе коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов. В 2021 году выручка компании составила 211,8 млн рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 37,4 млн рублей.

По данным на сайте компании, «АБФ Логистик» осуществляет деятельность в Асиновском, Первомайском, Зырянском, Тегульдетском районах Томской области, владеет парком специализированной техники.

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