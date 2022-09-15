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На стенах Губернской аптеки в Томске появились исторические фотографии

Город, Исторический центр, Томск исторический, Томские новости, аптека исторические здания фотографии На стенах Губернской аптеки в Томске появились исторические фотографии

В Томске сотрудники Губернской аптеки украсили стены здания историческими фотографиями города, университетов и набережной, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«В следующем году нам исполнится 110 лет, и у нас изначально была идея добавить дух старины в зал аптеки. А когда увидели фото, идея, как это можно реализовать, пришла сама», — рассказала директор областного аптечного склада Наталья Майер.

Узнать подробнее об истории здания Губернской аптеки можно узнать в нашем материале.

Фото: «Область здоровья»

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