На стенах Губернской аптеки в Томске появились исторические фотографии

В Томске сотрудники Губернской аптеки украсили стены здания историческими фотографиями города, университетов и набережной, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«В следующем году нам исполнится 110 лет, и у нас изначально была идея добавить дух старины в зал аптеки. А когда увидели фото, идея, как это можно реализовать, пришла сама», — рассказала директор областного аптечного склада Наталья Майер.

Узнать подробнее об истории здания Губернской аптеки можно узнать в нашем материале.

Фото: «Область здоровья»

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