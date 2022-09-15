На стенах Губернской аптеки в Томске появились исторические фотографии
15 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: "Область здоровья"
В Томске сотрудники Губернской аптеки украсили стены здания историческими фотографиями города, университетов и набережной, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».
«В следующем году нам исполнится 110 лет, и у нас изначально была идея добавить дух старины в зал аптеки. А когда увидели фото, идея, как это можно реализовать, пришла сама», — рассказала директор областного аптечного склада Наталья Майер.
Узнать подробнее об истории здания Губернской аптеки можно узнать в нашем материале.
Фото: «Область здоровья»
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