Томские ученые «поймали» 25 рыб юрского периода

Палеонтологи Томского государственного университета вместе с коллегами из Иркутска обнаружили остатки 25 рыб юрского возраста во время экспедиции на территории Иркутского угольного бассейна. Эти находки позволяют прогнозировать нахождение в регионе остатков высших позвоночных, в том числе и динозавров, сообщает пресс-служба вуза.

Иркутский угольный бассейн — континентальная впадина, заполненная отложениями юрского возраста, что говорит о вероятности обнаружения там динозавровой фауны.

«В этом году мы ехали туда целенаправленно, уже зная, где располагается этот слой. За три недели работ мы вскрыли порядка 5 кв. м, и с этой площади нашли 25 экземпляров рыб разных видов — это достаточно много. По размерам они около 20-25 см в длину, но о видовой принадлежности пока говорить рано — нужно сначала препарировать образцы, — говорит доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов. — Второе, что мы можем сказать точно: они скопились там вследствие какого-то события, которое привело к их массовой гибели. Мы попутно отобрали образцы на различные геохимические и микропалеонтологические анализы — это поможет нам выяснить причину их гибели. И самое главное предположение, которое подтвердили наши находки: юрские позвоночные в Иркутском бассейне есть, и я буду продолжать их искать».

Отложения юрского возраста на территории Иркутского бассейна оказались сцементированными, плитчатыми: их приходилось раскалывать и смотреть по поверхностям напластования. С одной стороны, это создавало трудности в работе, а с другой — обеспечило уникальную сохранность: рыбки сохранились практически в прижизненном состоянии — видны отпечатки мягких тканей и чешуек и даже все лучи плавников.

Фото: пресс-служба ТГУ

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