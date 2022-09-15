Томичи все чаще выбирают безопасные расчеты при покупке жилья

15 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С начала года в Томском Сбербанке более 85% сделок с жилой недвижимостью прошли с использованием сервиса безопасных расчетов.

Как уточняют в пресс-службе банка, сервис позволяет провести безналичный взаиморасчет между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка. Суть его работы заключается в следующем: покупатель жилья переводит средства на специальный счет, где они хранятся до момента государственности регистрации права собственности в Росреестре. После оформления перехода права собственности на объект, деньги становятся доступны продавцу. Таким образом, средства находятся под надежной защитой до момента регистрации сделки.

Для использования сервиса безопасных расчетов требуется минимальный набор документов: паспорт и ИНН от покупателя, паспорт и реквизиты счета для зачисления средств от продавца, а также договор купли-продажи недвижимости.

«Сервис безопасных расчетов — это современный, удобный и безопасный инструмент взаиморасчетов между продавцом и покупателем жилья. Оформление занимает всего 15 минут, ни один из участников сделки не несет рисков, связанных с транспортировкой и хранением больших сумм наличности, к тому же зачисление средств на счет продавца происходит только после государственной регистрации права собственности», — сообщил Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк.

Сервис доступен как для ипотечных сделок, так и для сделок за наличный расчет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».