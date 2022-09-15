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Томичей приглашают на открытую лекцию дизайнера «Студии Артемия Лебедева»

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Дизайнер «Студии Артемия Лебедева» Илья Удовиченко прочитает открытую лекцию в Томском политехническому университете.

Как сообщает пресс-служба вуза, темой мероприятия станет «Дизайн на мемах»

Лекция пройдет в понедельник, 19 сентября, в Международном культурном центре ТПУ по ул. Усова, 13-в.

Приглашаются все желающие, для участия нужно пройти онлайн-регистрацию. Начало в 18:00.

Илья Удовиченко разрабатывал айдентику Российской футбольной премьер-лиги, дизайн-код Териберки, новый язык коммуникаций московского транспорта, дизайн-код, логотип и айдентику Южно-Сахалинска и участвовал во многих других проектах «Студии Лебедева».

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