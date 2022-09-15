Чемпионат Томска по альпинизму прошел на скалах у деревни Пещерка

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2022 // Фото: vk.com/pesherki_aut_2022

В минувшие выходные, 10 и 11 сентября, на скалах вблизи деревни Пещерка Кемеровского муниципального района состоялся чемпионат Томска по альпинизму в скальном классе.

Как сообщают в группе мероприятия «ВКонтакте», в состязаниях принимали участие связки из двух человек не моложе 18 лет. Соревнования проводились в двух классах в формате фестиваля (с финалом в классе «А»)

По итогам двух дней соревнований в своих классах победу одержали связки Ася Туюлюпо — Мария Цепегина («Искра», «Кедр»), Кирилл Сконин — Илья Неупокоев («Амазонки») и Владислав Темерев — Иван Синичкин («Искра», «Кедр» — Rockland).

Фото: vk.com/pesherki_aut_2022

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