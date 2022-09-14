Более 420 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области, один заболевший скончался

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 425 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 483 человек. 64 заболевших госпитализирован, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 144 157 случаев заболевания коронавирусом. 138 553 заболевших выздоровели. 893 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».