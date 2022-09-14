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В Томске на месяц изменится схема движения на ул. Беринга

Дороги, Томские новости, ограничение движения перекрытие Беринга схема проезда В Томске на месяц изменится схема движения на ул. Беринга

Завтра, 15 сентября, в Томске временно изменится схема движения по ул. Беринга на участке от ул. И. Черных до ул. С. Лазо, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменение связаны с ремонтом распределительных камер на водоводе. Предполагается, что работы продлятся до 15 октября.

В это время одна часть улицы будет перекрыта, на оставшемся участке движение будет запущено в обе стороны. Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Администрация города просит томичей учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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